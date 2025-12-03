Χιμένεθ: «Να συνεχίσουμε με την ίδια νοοτροπία, είμαι περήφανος για τους παίκτες μου»

Ο προπονητής του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ μίλησε μετά την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ (1-1) και είπε πως πρέπει να συνεχίσουν με την ίδια νοοτροπία, ενώ τόνισε πως είναι περήφανος για τους παίκτες του.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Κάναμε ένα καλό παιχνίδι ωστόσο υπήρξε μια φάση κλειδί. Δεν θα ήθελα να την αξιολογήσω αυτή τη στιγμή αλλά και αυτή η φάση και κάποιες άλλες, θεωρώ ότι αδίκησαν την ομάδα μας».

Για το αν έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του:

«Οπωσδήποτε είμαι περήφανος για τους παίκτες μου παρότι δεν κερδίσαμε, είναι ο δρόμος που πρέπει να συνεχίσουμε ως ομάδα. Εμείς πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να κρατάμε στον πάγκο 4-5 ποδοσφαιριστές».

Για τον στόχο του Κυπέλλου:

«Για μια ομάδα με το πάθος που έδειξε στα τελευταία παιχνίδια ο Άρης, κάθε στόχος είναι σημαντικός. Με αυτό το πάθος και την ώθηση από τους φιλάθλους, εμείς θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, ευελπιστούμε ότι σύντομα θα επιστρέψουν τραυματίες και θα έχουμε καλύτερο μέλλον».

Για το αν η ομάδα μπορεί να έχει διάρκεια:

«Πρέπει να έχουμε πάντα αυτή τη νοοτροπία, αυτή τη διάθεση στο γήπεδο και εμείς αυτή τη στιγμή προσμονούμε να επιστρέψουν οι τραυματίες γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε 7-8 αλλαγές».