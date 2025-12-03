Λουτσέσκου: «Όταν έχεις τρία ματς σε έξι μέρες χρειάζεται διαχείριση, μας βοήθησε ο Τάισον!»

Το σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέσκου στην κάμερα της Cosmote TV μετά το ισόπαλο ντέρμπι ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ.

Το σχόλιό του στην Cosmote TV:

«Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις να παίξεις ένα τέτοιο ματς πρέπει να είσαι... τέλειος, αλλά πρέπει να διαχειριστείς και κάποια πράγματα. Εμείς έχουμε να παίξουμε τρία παιχνίδια σε έξι ημέρες. Ξεκινήσαμε καλά το παιχνίδι, χάσαμε το πέναλτι και είχαμε ευκαιρίες, μετά το ματς άνοιξε πολύ με μεγάλες μπάλες.

Στο δεύτερο μέρος δεν μπήκαμε με τον σωστό τρόπο, ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές και βρήκε το γκολ μετά από μία ωραία φάση και δικό μας λάθος. Ο Τάισον μας βοήθησε πολύ και στο τελευταίο εικοσάλεπτο, όπου παίχτηκε ποδόσφαιρο μόνο για πέντε λεπτά, σκοράραμε έχοντας και μία ευκαιρία νωρίτερα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο».