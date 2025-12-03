Κλείδωσε την τετράδα και πάει απευθείας προημιτελικά η ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ μετά το δικό της 4Χ4 στη League Phase και την ισοπαλία (1-1) στο Χαριλάου στο Άρης - ΠΑΟΚ εξασφάλισε θέση στην πρώτη τετράδα που οδηγεί απευθείας στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

Πιο συγκεκριμένα, το γκολ του Γιακουμάκη στο τέλος στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, άλλαξε τα δεδομένα. Και ενώ ο Άρης ήταν έτοιμος να πλασαριστεί εκείνος στην πρώτη τετράδα και να πετάξει εκτός επί της ουσίας την Ένωση καθώς μετά αυτή χρειαζόταν... θαύμα, εν τέλει η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ μένει εκτός και αυτή του Μάρκο Νίκολιτς παίρνει εισιτήριο απευθείας για τους 8. Εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι θα δώσει ως γηπεδούχους νοκ άουτ αγώνα για να προκριθεί στα ημιτελικά.

Οι νοκ άουτ αγώνες των «16» - που δεν απασχολούν πλέον την ΑΕΚ καθώς περνά μπάι αυτήν την φάση - θα γίνουν το τριήμερο 6-7-8 Ιανουαρίου, ενώ τα νοκ άουτ για τα προημιτελικά θα γίνουν 13-14-15 Ιανουαρίου. Οι ημιτελικοί θα είναι διπλοί και θα γίνουν Φεβρουάριο (2-3-4 και 10-11-12), ενώ ο τελικός θα είναι μονός και θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου.