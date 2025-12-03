Αρβανίτης: «Υπάρχει η προοπτική για νέο επενδυτή στην ΠΑΕ Άρης»

Ο επίτημος πρόεδρος του ΑΣ Άρης, Λευτέρης Αρβανίτης, σχολίασε το ενδεχόμενο νέου επενδυτή στην ΠΑΕ Άρης

Ο απερχόμενος πρόεδρος του ΑΣ Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης , ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της ΕΡΤ3 “Ο κόσμος των Σπορ”, αναφέροντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο επενδυτή στην κιτρινόμαυρη ΠΑΕ.

Αναλυτικά:

Για την απόφαση να γίνει επίτιμος πρόεδρος είπε:

“Τα παιδιά τα καινούργια το ανακοίνωσαν και φαντάζομαι στα πρώτα διοικητικά συμβούλια θα παρθεί και η απόφαση”

“Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος, ευτυχισμένος θα έλεγα, γεμάτος από τιμή και αγάπη από τον κόσμο του Άρη. Νιώθω πολύ γεμάτος γιατί παρόλο που δεν έχω σόσιαλ μου λένε ότι ο κόσμος εκφράζει την αγάπη του και ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να φτάσω σε αυτό το σημείο”.

Για την χθεσινή ιστορική μέρα απάντησε:

“Ήταν στόχος μας από το 2019 που ξεκινήσαμε, παραλάβαμε χρέη περίπου 45 εκατομμύρια, το 2022 με προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια καταφέραμε και διαγράψαμε τα 40 από αυτά, πολλά πληρώθηκαν από τα εναπομείναντα και επόμενος στόχος ήταν να μπούμε στο εξωδικαστικό μηχανισμό, ώστε να ελαφρύνουμε και άλλο χρέος. Δώσαμε μεγάλη μάχη το 2023, όταν ο αείμνηστος Αποστόλης Βεζυρόπουλος συμπεριέλαβε τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ζητήσαμε εμείς να μπαίνουν στον εξωδικαστικό και έτσι τα καταφέραμε πριν λίγες μέρες, να ξεχρεώσουμε και τον ΑΣ εκτός από την ΚΑΕ Άρης”.

Για τον πρώτο απολογισμό είπε:

“Είναι πάρα πολλοί οι σταθμοί αυτά τα 25 χρόνια, αλλά έχω κάνει έναν πρόχειρο απολογισμό και θεωρώ ότι υπήρχαν πολλές σημαντικές στιγμές. Πρώτα από όλα τα αγωνιστικά πρωταθλήματα Ελλάδος, εφήβων, παίδων, κορασίδων και νεανίδων που έχουμε κατακτήσει όταν ήμουν έφορος, το 2013 η μείωση των χρεών της ΚΑΕ Άρης με το άρθρο 99 ήταν μία μεγάλη επιτυχία και φυσικά το 2025 που ήρθε ο κύριος Σιάο να αναλάβει την ΚΑΕ”.

Για την νέα εποχή στο μπάσκετ του Άρη είπε:

“Πιστεύω ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα. Ο Ρίτσαρντ Σιάο είναι ένας νέος άνθρωπος, με μεγάλη οικονομική δυνατότητα, το fund το οποίο ηγείται επενδύει ούτως ή άλλως σε αθλητικές εταιρίες. Έχουν δηλαδή μία τεχνογνωσία Αμερικάνικη, οπότε πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε πολλά. Όμως πάμε βήμα βήμα και σιγά σιγά για να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει”.

Για τις επαφές του ερασιτέχνη για μεγαλοεπενδυτή στην ΠΑΕ και αλλαγή σελίδας απάντησε:

“Φυσικά γνωρίζω. Είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε κάτι. Εννοείται ότι ο ΑΣ και εγώ όσο ήμουν πρόεδρος αντιμετωπίζαμε την κατάσταση θεσμικά με υπομονή και αν προέκυπτε κάτι θα το ανακοινώναμε. Δεν είναι κάτι προχωρημένο, θέλει υπομονή και επιμονή. Είναι νωρίς, αλλά υπάρχει η προοπτική και έχουν γίνει και κάποιες επαφές.

“Είμαι αρκετά αισιόδοξος, αλλά είναι τα πρώτα βήματα, η επένδυση που πρέπει να γίνει είναι πολύ μεγάλη, είναι τα πρώτα βήματα, οπότε χρειάστηκε πολύ σκέψη από τους εν δυνάμει επενδυτές”

Για το χρονοδιάγραμμα είπε:

“Δεν μπορούμε να βάλουμε χρονοδιάγραμμα γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από την άλλη πλευρά. Θέλουμε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και όσο δυνατόν καλύτερα, αλλά επαναλαμβάνω, χρειάζεται επιμονή και επιμονή”.