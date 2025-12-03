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Η διεκδίκηση στην περιοχή από τον Οζντόεφ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η τελευταία φάση του ημιχρόνου ήταν για τον ΠΑΟΚ, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να δέχεται χτύπημα μέσα στην περιοχή αλλά τον Παπαπέτρου να δείχνει «παίζεται».

Δείτε τη φάση:

 

Η διεκδίκηση στην περιοχή από τον Οζντόεφ (vid)