Η διεκδίκηση στην περιοχή από τον Οζντόεφ (vid)

Η τελευταία φάση του ημιχρόνου ήταν για τον ΠΑΟΚ, με τον Μαγκομέντ Οζντόεφ να δέχεται χτύπημα μέσα στην περιοχή αλλά τον Παπαπέτρου να δείχνει «παίζεται».

Δείτε τη φάση: