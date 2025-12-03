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Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Αθανασιάδης αποκρούει την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για ανατροπή στον Βολιάκο, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε αδύναμα και ο Αθανασιάδης είπε «όχι» στη δεξιά γωνία.

Δείτε τη φάση:

 

Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Αθανασιάδης αποκρούει την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ (vid)