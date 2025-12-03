Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Αθανασιάδης αποκρούει την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ (vid) 03-12-2025 22:12 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ Άρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για ανατροπή στον Βολιάκο, ο Ντεσπόντοφ εκτέλεσε αδύναμα και ο Αθανασιάδης είπε «όχι» στη δεξιά γωνία. Δείτε τη φάση: Νέο μεγάλο μπαμ απ’ την πλατφόρμα Αλαφούζου dailymedia.gr «Θέλω την ξαπλώστρα του Κωνσταντάρα»: Το νησί που βούλιαξε από νεόπλουτους μετά το «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» menshouse.gr Το 92% χάνει απ’ την πρώτη ερώτηση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας είσαι φωτεινό μυαλό menshouse.gr Ευγενία Σαμαρά, δεν υπάρχεις... (pics) instanews.gr Ελεύθερη πτώση για τη ΝΔ: Η δημοσκόπηση που «τρόμαξε» το Μαξίμου instanews.gr Το ερώτημα είναι τι θα κάνει τώρα ο Παναθηναϊκός menshouse.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Τέλος από τον ΑΝΤ1 – Το παρασκήνιο ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» dailymedia.gr Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ, ξανά ο Αθανασιάδης αποκρούει την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ (vid) SHARE