Κριτική Παναθηναϊκού: «Λυτρωτής» και κορυφαίος ο Μπακασέτας

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 την Κηφισιά και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ράφα Μπενίτεθ. Κορυφαίος ο Μπακασέτας, καλή εικόνα για Φικάι.

Κωνσταντίνος Κότσαρης: Ελάχιστες οι φορές που χρειάστηκε, ήταν πάντως σταθερός και δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα και με την μπάλα στα πόδια.

Φίλιπ Μλαντένοβιτς: Ανασταλτικά δεν είχε κανένα πρόβλημα, κέρδισε τις μονομαχίες που έπρεπε και παράλληλα βοήθησε την ομάδα δημιουργικά, με τις προωθήσεις και τις σέντρες του στο πρώτο ημίχρονο.

Έλτον Φικάι: Καλή η παρουσία του νεαρού αμυντικού, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα απέναντι στους επιθετικούς της Κηφισιάς και συνέβαλε στην άνετη διατήρηση του «0» παθητικού.

Ίνγκι Ίνγκασον: Καλός και ο Ισλανδός, που επίσης δεν αντιμετώπισε προβλήματα στα ανασταλτικά του καθήκοντα και είχε διάθεση να βοηθήσει και στο build-up.

Γιάννης Κώτσιρας: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε αρκετά και από την πλευρά του, με τον Έλληνα μπακ να πλησιάζει διαρκώς στην αντίπαλη περιοχή και να προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα. Αμυντικά δεν είχε προβλήματα.

Άνταμ Τσέριν: Δραστήριος ο Σλοβένος, που έτρεξε αρκετά, κουβάλησε μπάλα, πατούσε περιοχή, δοκίμασε το πόδι του και γενικά αποτέλεσε «πονοκέφαλο» για τους φιλοξενούμενους.

Αντριάνο Μπρέγκου: Στο πρώτο ημίχρονο ήταν θετικός, δοκιμάζοντας κάποια σουτ και προωθώντας σωστά την μπάλα. Στην επανάληψη έμοιαζε πολύ πιο διστακτικός, ενώ τελικά έγινε και αλλαγή.

Τάσος Μπακασέτας: Από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού σε όλο το ματς. Σκόραρε με εκτέλεση πέναλτι, έφτιαξε την μεγάλη ευκαιρία του Τζούρισιτς, δοκίμασε το πόδι του και γενικά έδειξε σωστή εικόνα.

Ντάνιελ Μαντσίνι: Λίγα πράγματα για τον Αργεντινό, που πήρε φανέλα βασικού αλλά δεν κατάφερε να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο ούτε δημιουργικά, ούτε εκτελεστικά.

Φίλιπ Τζούρισιτς: Ο ίδιος σπατάλησε μια καλή ευκαιρία και δεν δημιούργησε άμεσα κάτι για τους συμπαίκτες του, όμως είχε πολύ καλές συνεργασίες με τον Μλαντένοβιτς, οι οποίες κατέληξαν σε καλές στιγμές για το «Τριφύλλι».

Μίλος Πάντοβιτς: Δεν τροφοδοτήθηκε καθόλου στην αντίπαλη περιοχή και η παρουσία του αποδείχθηκε εντελώς ακίνδυνη για την άμυνα των φιλοξενούμενων.

Μανώλης Σιώπης: Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά στο διάστημα που αγωνίστηκε.

Γιάννης Μπόκος: Είχε όρεξη με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, όντας δραστήριος στα λεπτά που αγωνίστηκε.

Σίριλ Ντέσερς: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στα λεπτά που έπαιξε.

Τιν Γεντβάι: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να κριθεί.