Λέτο: «Είναι σημαντικό να είσαι πάντα έτοιμος - Υπάρχει συναίσθημα με τον Παναθηναϊκό»

Οι δηλώσεις του Σεμπαστιάν Λέτο ύστερα την ήττα της Κηφισιάς με 0-1 στην έδρα του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπακασέτα επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς, για την 4η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.

Ο προπονητής της ομάδας των Βόρειων προαστείων, Σεμπαστιάν Λέτο μετά το ματς ανέφερε ότι κόντρα σε τέτοιες ομάδες πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος, ενώ τόνισε ότι είναι δύσκολο για εκείνον όποτε αντιμετωπίζει το «τριφύλλι» γιατί υπάρχει αγάπη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αργεντίνος προπονητής:

«Είναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν παίζουν αρκετά στο πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό και να αγωνίζονται αλλά και να δείχνουν την εικόνα που είχαν σήμερα, για να είναι έτοιμοι για την συνέχεια.

Δεν έχει σημασία αν έχεις προκριθεί η όχι, το σημαντικό είναι να είμαστε έτοιμοι ειδικά απέναντι σε ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Σίγουρα γνωρίζω την αγάπη του κόσμου του Παναθηναϊκού, υπάρχουν συναισθήματα για αυτόν. Δεν είναι πάντα ευχάριστο βέβαια γιατί πρέπει να κάνω την δουλειά μου και να δίνω το 100% για την Κηφισιά».