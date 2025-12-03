ΑΕΚ: Τα δεδομένα για τις επιστροφές των Μάνταλου, Ελίασον, Ζίνι και Κουτέσα 

Τι ιατρικό δελτίο της ΑΕΚ είναι γεμάτο καθώς στις ήδη γνωστές απουσίες ήρθε να προστεθεί και αυτή του Μάνταλου μετά το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής στη Λεωφόρο. Τα νέα πάντως είναι ευχάριστα όσον αφορά την επάνοδο του αρχηγού της Ένωσης και των Ελίασον, Ζίνι, Κουτέσα...

Προαναγγέλοντας την σταδιακή επάνοδο τους τις επόμενες ημέρες, τονίζοντας μάλιστα πως δεν αποκλείεται ο Μάνταλος να είναι διαθέσιμος για το ματς της Κυριακής με τον Ατρόμητο.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου ρωτήθηκε για το πότε υπολογίζει να τους έχει και πάλι στη διάθεση του τονίζοντας: «Ο Μάνταλος ίσως την Κυριακή να είναι έτοιμος. Ο Ελίασον έχει θέληση να επιστρέψει, και σήμερα θα ήθελε να είναι παρών, και ο Ζίνι πάει αρκετά καλά. Έχουμε την απουσία του Κουτέσα, ενδεχομένως θα θέλει μια εβδομάδα παραπάνω. Υπολογίζω σε επτά ή δέκα μέρες να είναι όλοι διαθέσιμοι. Οι παίκτες δίνουν τα πάντα σε κάθε παιχνίδι, ακόμα κι αν παίζουν οι ίδιοι, τα αποδυτήρια είναι καλά, όμως σίγουρα χρειαζόμαστε ένα φρεσκάρισμα. Φυσικά υπάρχει και ο Πιερό που θα έρθει μετά τις γιορτές».

Θυμίζουμε πως εκτός για το σημερινό ματς με τον ΟΦΗ έμεινε ο Βίντα λόγω επιβάρυνσης και δεν υπάρχει καμία ανησυχία, ενώ στη διάρκεια του αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού ο Οντουμπάτζο.