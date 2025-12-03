Η ΑΕΚ αντέχει σε όλα και έρχεται το… ιππικό

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου αναλύει πως η ΑΕΚ μπορεί να είναι μέσα σε όλα πριν έρθουν καν οι μεταγραφές.

Αντε να το πεις και να σε πιστέψουν. Μπήκε ο Δεκέμβρης και όλοι εκείνοι που πόνταραν, θα ήθελαν να βλέπουν την ΑΕΚ χαμηλά στην βαθμολογία του πρωταθλήματος, ενδεχομένως εκτός τετράδας κυπέλλου και να είναι επί ξύλου κρεμάμενη για την ευρωπαϊκή προοπτική της, καταπίνουν την γλώσσα τους και ψάχνουν άλλο τρόπο για να ρίξουν το φαρμάκι τους. Γιατί κόντρα σε κάθε πιθανό και απίθανο εμπόδιο που έχει προκύψει σε αυτήν την περίοδο, η ΑΕΚ αντέχει και συνεχίζει δυναμικά την προσπάθεια της.

Η νίκη επί του ΟΦΗ, ήταν η πέμπτη συνεχόμενη. Θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, αλλά ας όψεται εκείνη η βραδιά με την απίθανη Σάμροκ Ρόβερς που αποτέλεσε πισωγύρισμα. Βέβαια, το νερό είχε μπει στο αυλάκι και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Ηταν φανερό ακόμα και με τους περίεργους Ιρλανδούς πως η ΑΕΚ βρισκόταν σε καλή κατάσταση. Οσοι δεν πίστεψαν, όσοι ενημερώνονταν μόνο από τα σόσιαλ μίντια, θα πείστηκαν έπειτα από τα μεγαλειώδη διπλά σε Φλωρεντία και Λεωφόρο. Και έχει ακόμα δρόμο.

Η ΑΕΚ έκανε το απόλυτο στην φάση του κυπέλλου. Θα ήξερε από απόψε το μέλλον της, αλλά ας όψεται αυτή η περίεργη εξέλιξη με τις ημερομηνίες που δίνει σε ομάδες την δυνατότητα να παίξουν το τελευταίο παιχνίδι ενόσω γνωρίζουν τα αποτελέσματα των άλλων και την διαφορά των γκολ που θα δίνει απευθείας παρουσία στα προημιτελικά. Συμβαίνουν αυτά θα πει κάποιος στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ετσι κι αλλιώς, είπαμε πως η ΑΕΚ αντέχει, μένει δυνατή, έστω και εάν της λείπει σχεδόν διψήφιος αριθμός παικτών.

Οι μεγάλες απουσίες και η υποχρέωση

Δεν ξέρω πόσοι συνειδητοποίησαν πως απέναντι στον ΟΦΗ έλειπαν οι Ζίνι, Ελίασον, Κουτέσα, Πιερό, Μάνταλος, Μαρίν και την τελευταία στιγμή ο Βίντα. Απίθανο, αλλά πρόκειται για επτά παίκτες που θα μπορούσαν να είναι όλοι βασικοί και σίγουρα θα είχαν ειδικό ρόλο στα σχέδια του Νίκολιτς. Αλλά έστω κι έτσι, η δουλειά έγινε. Η ΑΕΚ συνεχίζει και ετοιμάζεται για τα επόμενα παιχνίδια, αρχής γενομένης από εκείνο με τον Ατρόμητο την Κυριακή. Ετσι κι αλλιώς, την ιστορία γράφουν πάντα οι παρόντες και αυτό δεν θα αλλάξει.

Η ΑΕΚ πρέπει να βγάλε αυτά τα πέντε ματς που της απομένουν μέσα στο 2025 για να πάει με καλές προοπτικές και στο γύρισμα του χρόνου. Γιατί μετά, είναι δεδομένο πως τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα γι’ αυτήν, δεδομένου πως θα έρθει και το… ιππικό του Γενάρη με την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Είναι φανερό από το καλοκαίρι και τις επιλογές του Ριμπάλτα και του Νίκολιτς, πως η ΑΕΚ δεν ψάχνει για συμπληρωματικούς παίκτες, αλλά για εκείνους που θα θεωρούνται εν δυνάμει βασικούς.

Οι τρεις μεταγραφές

Ξέραμε δεδομένα πως η ΑΕΚ είχε στοχεύσει στο κέντρο της άμυνας και στην επίθεση για ενίσχυση. Γνωρίζαμε ρεπορταζιακά, πως η επόμενη μεταγραφή που θα προχωρήσει σίγουρα η ΑΕΚ για τον Ιανουάριο, θα αφορά κεντρικό χαφ και αυτό το επιβεβαίωσε ο Νίκολιτς. Θέλει παίκτη που θα προσθέσει ταχυδύναμη στην μεσαία γραμμή, θα μπορεί να υπηρετήσει το πλάνο του προπονητή, να προσφέρει στο ρόστερ στοιχεία που δεν υπάρχουν τώρα και δεσμεύουν την ομάδα. Και δεν αποκλείω, να υπάρξει και κάτι ακόμα μεταγραφικά.

Στο ματς με τον ΟΦΗ δεν μάθαμε κάτι νέο. Ξέρουμε πλέον καθαρά σε ποιους ποντάρει ο Νίκολιτς και ποιοι δεν έχουν δικαιώσει την επιλογή του προπονητή, χάνοντας ευκαιρίες που τους δόθηκαν. Για παράδειγμα, ο Χρυσόπουλος φαίνεται πως δύσκολα θα πάρει η ΑΕΚ άλλο παιχνίδι με τα «κιτρινόμαυρα» στην διάρκεια της σεζόν. Αρα, είναι εκ των ουκ άνευ πως η ΑΕΚ θα ενισχυθεί. Ο Οντουμπάτζο είναι και άτυχος, αλλά δεν έχω και κάποια αμφιβολία πως μετρά αντίστροφα για την αποχώρηση του από την ομάδα.

Η πίστη

Ο Περέιρα ήταν ευχάριστη έκπληξη, έστω κι αν τα τρεξίματα πλέον είναι περιορισμένα. Ο Λιούμπισιτς δεν μπόρεσε να κάνει ξανά την διαφορά. Ο Καραργύρης είναι μια υπόθεση που η ΑΕΚ μπορεί να προσδοκά για το μέλλον, αλλά θα είναι λάθος να φορτώσει σε αυτό το παιδί μεγαλύτερα βάρη απ’ αυτά που του αναλογούν. Ο δε Γκρούγιτς, είναι παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να θεωρείται μια χαμένη υπόθεση, αλλά δεν είναι εκείνος που μπορεί να σηκώσει την ΑΕΚ στην πλάτη του.

Μετά από καιρό, στην Φιλαδέλφεια ακούστηκε σύνθημα για πρωτάθλημα και κύπελλο. Θα πει κάποιος, πως είναι στον ενθουσιασμό της στιγμής. Αλλά το σημαντικό είναι πως ο κόσμος αρχίζει να «ψήνεται» ξανά με την προσπάθεια. Βλέπει πως η σελίδα γύρισε, η ΑΕΚ κάνει μια δουλειά μεθοδική και σε βάθος και μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Η πίστη στην ομάδα, αυτή που δοκιμάστηκε και πιθανότατα θα δοκιμαστεί ξανά το προσεχές διάστημα, θα είναι κρίσιμο για την επιτυχία της ΑΕΚ στο φινάλε.