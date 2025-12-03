Η κριτική της ΑΕΚ: Πρωταγωνιστής και… MVP ο Περέιρα!

Η ΑΕΚ επικράτησε 2-0 του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδος έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Ρομπέρτο Περέιρα που είχε γκολ και ασίστ, ενώ ξεχώρισαν επίσης για την Ένωση οι Καλοσκάμης (με την ασίστ στο 1-0) και ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, Ζοάο Μάριο.

Μπρινιόλι 8

Έμοιζε, ένα ήσυχο απόγευμα για τον Ιταλό γκολκιπερ. Κινδύνευσε ελάχιστα στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα αλλά προς το φινάλε χρειάστηκε να δείξει τα αντανακλαστικά του σε δυό-τρεις περιπτώσεις. Κορυφαία του στιγμή, το εξαιρετικό στοπ στο πλασέ του Σαλσέδο από κοντά.

Οντουμπάτζο -

Άτυχος, πρόλαβε να παίξει δέκα λεπτά και τραυματίστηκε, επομένως αγωνίστηκε λίγο για να κριθεί.

Μουκουντί 7

Κυρίαρχος στον χώρο ευθύνης του ψηλά και χαμηλά. Δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Ράκονιατς και βγήκε νικητής σε όσες μάχες έδωσε.

Ρέλβας 7

Ανάλογη εικόνα κυριαρχίας και από τον έτερο στόπερ της ΑΕΚ. Σωστός και αποτελεσματικός στα μαρκαρίσματα του, βοήθησε και στο build up από πίσω.

Πενράις 7

Ανασταλτικά δεν είχε καμία ιδιαίτερη πίεση, αν και έκανε κάποια εύκολα λαθάκια. Έδωσε πράγματα όμως επιθετικά, καθώς είχε σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια στις προωθήσεις του. Κορυφαία στιγμή του, η ωραία πάσα προς τον Περέιρα στο 2-0.

Γκρούγιτς 7

Είναι φανερό πως έχει ανέβει, βρίσκεται σε καλή κατάσταση σωματικά και βγάζει περισσότερα τρεξίματα μέσα στο γήπεδο. Αναχαίτισε με σωστές τοποθετήσεις κάποιες μεταβάσεις επιχείρησε να βγάλει ο ΟΦΗ, ενώ ήταν ακριβής και στις μεταβιβάσεις του.

Περέιρα 9

Γεμάτο παιχνίδι από τον Ρομπέρτο Περέιρα που είχε εξαιρετική συνεργασία με τον Γκρούγιτς στον άξονα και μαζί ήλεγξαν τον ρυθμό και εξασφάλισαν ασφάλεια στην κυκλοφορία της μπάλας. Χάιλαιτ του Αργεντινού προφανώς το γκολ που πετυχαίνει με ωραίο σουτ ωστόσο απείλησε και σε άλλες περιπτώσεις και αποτέλεσε πυλώνα δημιουργίας των κιτρινόμαυρων έχοντας ένα σχεδόν αλάνθαστο παιχνίδι.

Ζοάο Μάριο 8

Βοήθησε σημαντικά στο κομμάτι της δημιουργίας και του συνδυαστικού παιχνιδιού ο Πορτογάλος ο οποίος στην επανάληψη πέτυχε και το πρώτο του γκολ σκοράροντας απο κοντά με πλασέ αξιοποιώντας την ασίστ του Περέιρα. Καλή εμφάνιση του Ζοάο Μάριο που ανεβαίνει και αυτός.

Κοϊτά 7

Έπαιξε δίπλα στον Γιόβιτς σε ρόλο περιφερειακού επιθετικού. Έφερε κίνηση και ταχύτητα στην γραμμή κρούσης, είχε κάποιες καλές ενέργειες με την μπάλα στα πόδια, είχε όμως και ενέργειες που έμειναν ημιτελείς.

Καλοσκάμης 8

Έκανε ένα καλό πρώτο ημίχρονο έχοντας συμμετοχή στο κομμάτι της δημιουργίας. Άλλωστε, από τα δικά του πόδια έρχεται το 1-0 κάνοντας πλαγιοκόπηση από δεξιά και… σερβίροντας στον σκόρερ Περέιρα. Ήταν κινητικός και στην επανάληψη και φάνηκε απειλητικός σε μια-δυο περιπτώσεις δίνοντας ταχύτητα και ένταση από δεξιά.

Γιόβιτς 7

Έπαιξε στο… ρελαντί μετά την παράσταση που έδωσε στη Λεωφόρο. Ήταν φανερό πως έκανε διαχείρηση δυνάμεων στην εξέλιξη του αγώνα έχοντας πάντως σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Δεν έγινε ιδιαίτερα απειλητικός, δεν έκανε κανένα μεγάλο ματς, αλλά κατά την αλλαγή του γνώρισε την αποθέωση από όλο το γήπεδο σε ένα standing ovation που ήταν αφιερωμένο στο χατ-τρικ του απέναντι στον Παναθηναικό.

Οι αλλαγές

Ρότα 7

Δεν κατάφερε ούτε απόψε να πάρει ανάσες καθώς ο τραυματισμός του Οντουμπάτζο τον έφερε άρον άρον μέσα στο γήπεδο. Έβγαλε εύκολα το παιχνίδι, ήταν συνεπής ανασταλτικά και έδωσε βοήθειες και στην επίθεση με τις προωθήσεις του. Κλασική περίπτωση Ρότα, ένας παίκτης που παίζει non stop από το καλοκαίρι!

Πινέδα 7

Στην κατηγορία Ρότα ανήκει και ο Πινέδα που ήρθε αργότερα βέβαια στο ματς. Έβγαλε μια κάποια κόπωση, φαινόταν ότι δεν υψηλές εντάσεις ενώ είναι δεδομένο πως έκανε και αυτός διαχείριση.

Γκατσίνοβιτς 7

Έδωσε ταχύτητα και στην μεσοεπιθετική γραμμή με την είσοδο του και έφερε φρεσκάδα. Έκανε κάποιες κινήσεις που έμειναν όμως στην μέση.

Λιούμπισιτς 7

Επανεμφανίστηκε μετά από καιρό και έδειξε κάποια θετικά σημάδια. Είχε ένταση, είχε διάθεση και έγινε απειλητικός με δυο ενέργειες του.

Καραργυρης 7

Ντεμπούτο για τον μικρό, που πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την μεγάλη ομάδα. Ο 18χρονος επιθετικός που αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της Κ19 έχοντας 13 τέρματα φέτος, μπήκε στο 75’ αντί του Γιόβιτς και χειροκροτήθηκε. Προφανώς για την σημερινή του εμφάνιση δεν μπορεί να κριθεί, παρ’ ότι είχε μερικές ωραία κινήσεις μέσα στο γήπεδο, είναι δεδομένο όμως, πως έχει στοιχεία καιόλο το μέλλον μπροστά του.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 9

Για ακόμα ένα παιχνίδι παίρνει υψηλό βαθμό στον τομέα της διαχείρισης. Η ομάδα του ερχόταν από δυο μεγάλα δίπλα σε Φλωρεντία και Λεωφόρο και απαιτούνταν η κατάλληλη σοβαρότητα και συγκέντρωση απόψε. Παρ’ ότι προχώρησε σε rotation παρουσίασε ένα γκρουπ διαβασμένο, έτοιμο πνευματικά και αγωνιστικά με ξεκάθαρο πλάνο στόχευσης. Η ΑΕΚ είχε τον απόλυτο έλεγχο και μπόρεσε μέσα από την καλή της κυκλοφορία να βρει δυο γκολ και να καθαρίσει εύκολα το ματς κάνοντας το 4Χ4 στη League Phase. Είναι φανερό πως η Ένωση βρίσκεται σε ένα εξαιρετικό μομέντουμ, έχει αποκτήσει χημεία, έχει αποκτήσει εντάσεις, έχει αποκτήσει ξεκάθαρο τακτικό πλάνο και όλο αυτό πιστώνεται στον προπονητή της.