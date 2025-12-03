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Πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού για την Κηφισιά (vid)

Ποδόσφαιρο
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Η Κηφισιά επισκέφυηκε τα καρέ του Παναθηναϊκού, αλλά ο Κότσαρης ήταν εκεί και απομάκρυνε την μπάλα.

Δείτε παρακάτω:

 

Πρώτη επίσκεψη στα καρέ του Παναθηναϊκού για την Κηφισιά (vid)