Περέιρα: «Να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που ζητάει ο προπονητής»

Για τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ μίλησε ο Ρομπέρτο Περέιρα, με τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Ένωσης να αναφέρει πως πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν αυτά που τους ζητά ο Νίκολιτς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:



«Είναι αλήθεια ότι είμαστε σε μια πολύ καλή περίοδο. Νικήσαμε τον ΟΦΗ και αυτό που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι να συνεχίσουμε το σερί.



Έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που μας ζητάει ο προπονητής».



Για το γκολ που πέτυχε:



«Αισθάνομαι χαρούμενος, κυρίως για το γεγονός πως κέρδισε η ομάδα. Αυτό που με απασχολεί είναι να κερδίζει η ομάδα και όχι τι κάνω εγώ σε προσωπικό επίπεδο».