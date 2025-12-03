Το ντεμπούτο του νεαρού Καραργύρη με τη φανέλα της ΑΕΚ (vid)

Από την Κ19 στην ανδρική ομάδα. Ο Ζώης Καραργύρης στο 75' πέρασε στη θέση του Γιόβιτς και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Χεοροκροτήθηκαν από τους φίλους της Ένωσης και οι δύο.

Η στιγμή της αλλαγής