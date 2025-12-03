Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Το ντεμπούτο του νεαρού Καραργύρη με τη φανέλα της ΑΕΚ (vid) 03-12-2025 19:38 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Από την Κ19 στην ανδρική ομάδα. Ο Ζώης Καραργύρης στο 75' πέρασε στη θέση του Γιόβιτς και έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ. Χεοροκροτήθηκαν από τους φίλους της Ένωσης και οι δύο. Η στιγμή της αλλαγής Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Το ντεμπούτο του νεαρού Καραργύρη με τη φανέλα της ΑΕΚ (vid) SHARE