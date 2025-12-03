Τα αίτια της ολισθηρότητας στην Λεωφόρο και οι ενέργειες του Παναθηναϊκού

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, ώστε να δώσει λύση στα φαινόμενα ολισθηρότητας που παρατηρήθηκαν στα δύο τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Κάτι που παρατήρησαν όλοι είδαν τις δύο τελευταίες εντός έδρας αναμετρήσεις του «Τριφυλλιού», ήταν η έντονη ολισθηρότητα του αγωνιστικού χώρου, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση αρκετών ποδοσφαιριστών των ομάδων.

Οι «πράσινοι» ωστόσο αντέδρασαν άμεσα και αποφασιστικά, παρότι το πρόβλημα αυτό δεν είχε καμία σχέση με το υπερσύγχρονο αποστραγγιστικό σύστημα, το οποίο τέθηκε σε χρήση εδώ και μια τριετία.

Ουσιαστικά η ζημιά έγινε από τις αυξημένες τιμές υγρασίας που επικράτησαν τα συγκεκριμένα βράδια στην περιοχή και είχαν ως αποτέλεσμα στην δημιουργία ενός λεπτού στρώματος υγρασίας πάνω στην επιφάνεια του χλοοτάπητα.

Οι άνθρωποι του συλλόγου λοιπόν απομάκρυναν την επιφανειακή αυτή στρώση, αραίωσαν τον πολύ πυκνό χλοοτάπητα για να «ανοίξει» η επιφάνεια και πρόσθεσαν ειδική άμμο υψηλής ποιότητας, η οποία σταθεροποιεί το έδαφος και βελτιώνει την πρόσφυση.

Οι εργασίες αυτές ολοκληρώθηκαν, με την επιφάνεια να βρίσκεται αυτή την στιγμή σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ενώ σε λίγες ημέρες θα έχει επέλθει και πλήρης οπτική αποκατάσταση.