Κόντης: «Κρατάμε την προσπάθεια...»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ Χρήστος Κόντης στάθηκε στις ευκαιρίες της ομάδας του στο β’ ημίχρονο και έδωσε σύνθημα ενόψει Ολυμπιακού.

Ο τεχνικός της ομάδας του Ηρακλείου τόνισε χαρακτηριστικά ότι θέλει πάση θυσία να ανεβάσει το ηθικό των παικτών του ενόψει του αγώνα πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό, που ακολουθεί.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη

«Κάναμε μια προσπάθεια, για εμάς το κύπελλο είναι σημαντικός θεσμός. Ήμασταν στην πρώτη θέση, θέλαμε πάση θυσία να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε. Δεν τα καταφέραμε.

Δεν ήμασταν προσεκτικοί στο α’ γκολ, μετά ισορροπήσαμε το παιχνίδι αλλά το δεύτερο γκολ μας έκοψε τα πόδια. Σαν ομάδα βγάλαμε ευκαιρίες για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι, στο β’ ημίχρονο κάναμε κάποιες πολύ καλές αντεπιθέσεις και είχαμε και κάποιες κλασσικές ευκαιρίες από κοντά.

Συνεχίζουμε, κρατάμε την προσπάθεια, θέλουμε πάση θυσία να ανεβάσουμε το ηθικό μας σαν ομάδα και στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό το Σάββατο να δείξουμε πολύ καλύτερο πρόσωπο».