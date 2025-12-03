Νίκολιτς: «Να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα - Έχουμε καλό σερί»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί του ΟΦΗ και στάθηκε στο καλό σερί που έχει η Ένωση και τόνισε πως πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό έως τα Χριστούγεννα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Κάναμε τη δουλειά μας, κερδισαμε 4 ματς, εξασφαλισαμε τον επόμενο γύρο. Ευχαριστουμε τους οπαδους, συγχαρητήρια στους παίκτες, προχωρήσαμε σε μερικές αλλαγές, δώσαμε λεπτά σε άλλους, έπιαξε ο Καραργύρης. Ο Ζοάο εβαλε το πρώτο του γκολ. Να μπούμε όλοι υγιείς και να βγουμε υγιείς ήταν ο στόχος, είδαμε τι έγινε με τον Οντουμπάτζο. Πρεπει να συνεχίσουμε έτσι μέχρι τα Χριστούγεννα. Θα ξερουμε το βραδυ για το επομενο ματς. Κάνουμε ματς όπως με την Σάμροκ που είχαμε 30 ευκαιρίες. Έχουμε καλο σερί. Το μυαλό μας στον Ατρόμητο και συνεχίζουμε.