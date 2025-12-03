Αυτή τη φορά ο Παναθηναϊκός σκόραρε από τη βούλα, η αναιμική εμφάνιση συνοδεύτηκε με νίκη 1-0 επί της Κηφισιάς και οι πράσινοι είναι σε τροχιά 4άδας στο Κύπελλο και απευθείας πρόκρισης στους 8.

Την τρίτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας σε ισάριθμα ματς πέτυχε απόψε ο Παναθηναϊκός στο γήπεδο της Λεωφόρου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς και συνέχισε με το απόλυτο των νικών στο θεσμό. Οι πράσινοι δεν έθελξαν με την απόδοσή τους πλην όμως πέτυχαν το σκοπό τους χάρη σε εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τάσου Μπακασέτα στο 67’ και με τον τρόπο αυτόν επανήλθαν στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Αμφότερες οι ομάδες παρατάχθηκαν με πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα, με τον Ράφα Μπενίτεθ να χρησιμοποιεί τον Κότσαρη κάτω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού, τον Φίκαϊ αριστερό στόπερ ως παρτενέρ του Ινγκασον και τον Μπρέγκου στον άξονα της μεσαίας γραμμής να πλαισιώνει την τριπλέτα με τους Τσέριν και Μπακασέτα. Ο Ισπανός προπονητής έδωσε επίσης χρόνο βασικού στον Μαντσίνι που τοποθετήθηκε στο δεξί φτερό όχι όμως και στον Ταμπόρδα που έμεινε στον πάγκο.

Η Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο ήταν η ομάδα που μπήκε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στα πρώτα λεπτά, πιέζοντας ψηλά τους πράσινους και δυσκολεύοντάς τους να χτίσουν το παιχνίδι τους και να το μεταφέρουν με ταχύτητα στο μεσαίο και το επιθετικό τρίτο. Στο 9’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν μετά από σέντρα σουτ του Μαϊντάνα από αριστερά, απόκρουση του Κότσαρη και διώξιμο του Μλαντένοβιτς προ του Χριστόπουλου, με τον Παναθηναϊκό να ανεβάζει στροφές μετά το 19’, όταν δημιούργησε την πρώτη του υποσχόμενη ευκαιρία στο ματς.

Μετά από γρήγορη ανάπτυξη από την αριστερή πλευρά, ο Μλαντένοβιτς έβγαλε ωραία συρτή σέντρα στο ύψος του πέναλτι αλλά το σουτ του Μπακασέτα με το δεξί έγινε εκτός ισορροπίας και η μπάλα πέρασε άουτ.

Στο 23’ ο Μπακασέτας εκτέλεσε κόρνερ και ο Ινγκασον έπιασε την κεφαλιά, όμως ο Μποτία απομάκρυνε τη μπάλα με το κεφάλι πριν τη γραμμή. Εξι λεπτά μετά, πάλι ο Μπακασέτας έδωσε υπέροχα στον Τζούρισιτς που κοντρόλαρε με το στήθος και σούταρε με τη μία άουτ (29’). Οπως άουτ έφυγε και το σουτ του Τσέριν από στρώσιμο του Τσέριν (31’).

Στο 40’ χάθηκε η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου μετά από ωραία ενέργεια του Πάντοβιτς και πάσα του Τζούρισιτς στον Μλαντένοβιτς που σέντραρε ιδανικά προς τον Μπρέγκου το σουτ του οποίου από τη μικρή περιοχή πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, το πρώτο μισό του αγώνα δεν είχε πολλές κραυγαλέες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες, ενώ και ο ρυθμός του ματς δεν είχε υψηλή ένταση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, με τη βροχή να δυναμώνει όσο περνούσε η ώρα και μέχρι το 65’ δεν δημιουργήθηκε το παραμικρό. Σε εκείνο το λεπτό, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν έδωσε στον Πάντοβιτς που κόπηκε μέσα στην περιοχή.

Η μπάλα έφτασε στον Ινγκασον που πρόλαβε να την «τσιμπήσει» και να ανατραπεί από τον Μαϊντάνα. Ο διαιτητής Φωτιάς έδωσε σωστά την παράβαση και ο Μπακασέτας δεν λάθεψε, κάνοντας το 1-0 στο 67’.

Η Κηφισιά έκανε την πρώτη της φάση στο δεύτερο ημίχρονο στο 73’ με τον Πέρεθ να σουτάρει άουτ από το ύψος της περιοχής.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 4-2-3-1): Κότσαρης, Κώτσιρας (68’ Σιώπης), Ινγκασον, Φίκαϊ (90+1’ Γέντβαϊ), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69’ Μπόκος), Μαντσίνι, Μπακασέτας (76’ Ντέσερς), Τζούρισιτς, Πάντοβιτς .

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο / 4-2-3-1): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα (60’ Πέτκοφ), Μαϊντάνα (79’ Λάμψιας), Ντίας (69’ Αντονίσε), Αμανί (60’ Πέρεθ), Ζέρσον, Πατήρας, Τζίμας (69’ Πόμπο), Χριστόπουλος.