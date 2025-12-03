Ο Περέιρα άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ (vid)

Με σουτ από το ύψος του πέναλτι από τον Περέϊρα έπειτα από πάσα από δεξιά του Καλοσκάμη, η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ κόντρα στον ΟΦΗ στο 19ο λεπτό.

Το 1-0