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ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος: Το... χρυσό γκολ του Μπάκου! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Δείτε το γκολ με το οποίο ο Μπάκου έβαλε μπροστά στο σκορ τον Ατρόμητο στο AEL FC Arena, χαρίζοντας τελικά τη νίκη στην ομάδα του.
ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος: Το... χρυσό γκολ του Μπάκου! (vid)