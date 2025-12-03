Με γκολ του Μπάκου στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα ο Ατρόμητος επικράτησε της ΑΕΛ στη Λάρισα με 0-1 και έκανε άλμα πρόκρισης στην επόμενη φάση του κυπέλλου betsson, αφήνοντας τους Θεσσαλούς εκτός συνέχειας με μόνο έναν βαθμό.

Σε ένα παιχνίδι με λιγοστό θέμα, αρκετές κάρτες και πολύ ποδοσφαιρικό... ξύλο, ο Ατρόμητος ήταν αυτός που χαμογέλασε στο φινάλε και με γκολ του Μπάκου στο 80 λεπτό πήρε το πολύτιμο τρίποντο και την πρόκριση στην επόμενη φάση του κυπέλλου betsson, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Στους επτά βαθμούς η ομάδα του Κέρκεζ, παρέμεινε στον έναν αυτή του Στέλιου Μαλεζά, μετά από τέσσερα παιχνίδια στη League Phase.

Η πρώτη στιγμή του αγώνα ήρθε με τον κορυφαίο της αναμέτρησης, Μπάκου, ο οποίος ανάγκασε τον Μελίσσα σε μία δύσκολη επέμβαση στο έβδομο λεπτό. Η ΑΕΛ σταδιακά ανέβασε την απόδοσή της και είχε δύο καλές φάσεις με τον Τούπτα μέσα σε τρία λεπτά (17'-20'), με την πρώτη η μπάλα να περνά λίγο άουτ από τα δοκάρια του Κοσέλεφ, ενώ στη δεύτερη, το γύρισμα του επιθετικού των γηπεδούχων δεν έφτασε ποτέ στον Μπαγκαλιάνη ο οποίος ήταν σε πλεονεκτική θέση.

Στο 28ο λεπτό ο Μπάκου ήταν αυτός που απείλησε ξανά για την ομάδα του Κέρκεζ, με το σουτ του όμως να φεύγει ελάχιστα εκτός, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια στο 0-0.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μεγάλη νωθρότητα για τους «μονομάχους», με τον Ατρόμητο να έχει μεγάλη ευκαιρία να ανοίξει το σκορ, όταν το σουτ του Μπάκου εκτός περιοχής σταμάτησε στο δοκάρι (68').

Τελικά, ο πιο δραστήριος και κορυφαίος παίκτης του αγώνα ήταν και αυτός που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα, καθώς μετά από μία ωραία ατομική ενέργεια και κερδισμένες κόντρες πάτησε περιοχή και με κοντινό πλασέ νίκησε τον Μελίσσα για το 0-1 στο 80ο λεπτό!

Στα τελευταία λεπτά η ΑΕΛ προσπάθησε να γίνει απειλητική και να ισοφαρίσει, χωρίς όμως να το καταφέρει, με τον Ατρόμητο να φεύγει με ένα μεγάλο τρίποντο... μισής και παραπάνω πρόκρισης από τη Λάρισα!

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Ηλιάδης (66' Τσάκλα), Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Γκρόζος (46' Βαρσάμης), Δεληγιαννίδης (66' Παπαγεωργίου), Σουρλής, Ατανάσοφ, Μούργος (58' Χατζηστραβός), Τούπτα (46' Γιούσης), Πασάς

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος (60' Σταυρόπουλος), Τσακμάκης, Ούρονεν (87' Παπαδόπουλος), Τσιγγάρας, Μίχορλ, Καραμάνης (76' Φαν Βέερτ), Μπακού, Γιουμπιτάνα, Τσαντίλας (87' Αμπαρτζίδης)