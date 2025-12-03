Αλμέιδα: «Θα χρειαστεί να με... σύρουν έξω από τη Σεβίλλη ακόμα και με δέκα δικαστές!»

Αφοπλιστικός ήταν ο Αργεντινός τεχνικός σχετικά με τα σενάρια αποχώρησής του από τους Ανδαλουσιανούς, τονίζοντας ότι η ομάδα του βρίσκεται σε αναδόμηση και περνάει μέσα από μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, ακόμα και αν τα νούμερα δεν είναι, τώρα, τα επιθυμητά.

Την πρόθεσή του να τιμήσει το τριετές συμβόλαιό του και να παλέψει για τη Σεβίλλη, ξεκαθάρισε ο Ματίας Αλμέιδα στη συνέντευξη Τύπου πριν από το νοκ-άουτ παιχνίδι στο Copa del Rey κόντρα στην Εξτρεμαδούρα (4/12). Αρκετή «σκόνη» σήκωσε η εντός έδρας ήττα (0-2) από την Μπέτις στο τοπικό ντέρμπι, όμως ο «Πελάδο» τοποθετήθηκε.

«Προσπαθούμε να δουλέψουμε σκληρά, να αφήσουμε πίσω μας την ήττα στο ντέρμπι και να καταλάβουμε ότι παίζουμε έναν... τελικό, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι τελικοί. Η νοοτροπία αλλάζει αυτόματα και ήδη σκεφτόμαστε και αναλύουμε τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουμε.

Όσο μου δίνουν χώρο, όπου κι αν πονάω και μπορώ να τους πιάσω, θα τους πιάσω. Δεν με νοιάζει πόσα παιχνίδια έxoυν περάσει. Υπέγραψα για τρία χρόνια, θέλω να μείνω τρία χρόνια στη Σεβίλλη και να μου ανανεώσουν για άλλα τρία, και πρέπει να το κερδίσω αυτό. Γιατί αν ήθελα να έρθω εκεί όπου άλλοι δεν ήθελαν να έρθουν, δεν πρόκειται να τα παρατήσω.

Lo ha clavado Matías Almeyda.



«Este equipo está en el proceso de llegar a ese nivel. Le va a costar un tiempo»



«¿Qué más podemos pedir a nuestro público? Nos tienen que insultar y nos tienen que aplaudir»



«No es momento de gloria este. Es momento de combate, lucha y unión» pic.twitter.com/fNh9ZaZ6rl — altanorte 🇵🇱🇲🇨 Sevilla FC (@altanorte) December 3, 2025



Ήθελα να έρθω γιατί μου αρέσει αυτός ο σύλλογος, ο κόσμος, η κατάσταση. Δεν πρόκειται να σταματήσω επειδή χάσαμε ένα ντέρμπι, με τίποτα. Το χάσαμε, το αποδέχομαι, με πόνο, με λύπη. Το αποδέχομαι, άλλαξα νοοτροπία και δεν θα τριγυρνάω κλαίγοντας στις γωνίες. Το αντιμετωπίζω κατά μέτωπο, και μία ακόμη κηλίδα, δεν αλλάζει τίποτα για μένα.

«Οι αριθμοί είναι μέτριοι. Είμαστε στη μάχη, στη διεκδίκηση. Έχω προσπαθήσει να είμαι αυθεντικός σε κάθε συνέντευξη Τύπου, ανοίγομαι μετά από κάθε αγώνα, με πάθος. Αυτός είμαι εγώ. Ο τύπος που έρχεται εδώ είναι μαχητής, που προσπαθεί να δει τα δικά του λάθη και της ομάδας. Και υπάρχουν κι άλλα που δεν τα βλέπω. Είναι φυσιολογικό, κανείς δεν είναι τέλειος. Είμαι στη μάχη, θα παλέψω, θα χρειαστεί να με σύρουν έξω από εδώ ακόμα και με δέκα δικαστές. Δεν πάω πουθενά, ξέρω πώς θέλω να τελειώσω και πώς θέλω να ολοκληρώσω… Όχι».