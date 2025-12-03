Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Χαμός στην κορυφή - «Κλειδώνει» η 4άδα

Ο απόλυτος χαμός στη βαθμολογία του κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με την ΑΕΚ και τον Λεβαδειακό να έχουν κλείσει θέση στην 4άδα και να περιμένουν τους άλλους δύο που θα τη συμπληρώσουν, ενώ τεράστια είναι η μάχη και στην 12άδα.

Ολοκληρώθηκε και η 4η αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τις ομάδες που προκρίνονται να έχουν ξεκαθαρίσει πλέον σε μεγάλο βαθμό μετά και τα αποψινά ματς, ενώ γίνεται μεγάλη μάχη για την 4άδα και την απευθείας πρόκριση.

Η ΑΕΚ έκανε το 4/4 με τη νίκη της επί του ΟΦΗ στην OPAP Arena και έκλεισε από απόψε θέση για την 4άδα. Παράλληλα, ο Λεβαδειακός έκανε επίσης το 4/4 και έκλεισε θέση στην 4άδα, με τις δύο ομάδες επομένως να γλιτώσουν τον ενδιάμεσο γύρο και περνούν απευθείας στους «8» της διοργάνωσης. Τέλος, ο ΠΑΟΚ στο τέλος «πάγωσε» το Χαριλάου και πέταξε τον Άρη εκτός.

Την ίδια ώρα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν το 3/3, επικρατώντας της Κηφισιάς και της Ελλάδας Σύρου αντίστοιχα και εχουν ένα ματς ακόμη για να κάνουν επίσης το απόλυτο στο κύπελλο, να τερματίσουν επίσης στην 4άδα, αντιμετωπίζοντας Καβάλα και Ηρακλή.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την 4η αγωνιστική

Βόλος ΝΠΣ - Αιγάλεω 6-0

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός 2-5

Athens Καλλιθέα - Καβάλα 2-1

Μαρκό - Λεβαδειακός 1-3

ΑΕΛ - Ατρόμητος 0-1

Αστέρας Τρίπολης - Ηλιούπολη 5-0

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

Παναθηναϊκός - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΠΑΟΚ 1-1

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τους αγώνες για την 4η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Λεβαδειακός 4 12 10-3 2. ΑΕΚ 4 12 6-1 3. Αρης 4 10 6-2 4.Ολυμπιακός 3 9 12-3 5. ΟΦΗ 4 9 7-3 6. Παναθηναϊκός 3 9 4-1 7. Βόλος ΝΠΣ 4 7 10-7 8. Ατρόμητος 4 7 7-5 9. Κηφισιά 4 5 4-4 10. Αστέρας Aktor 4 4 7-4 11. ΠΑΟΚ 3 4 6-6 12. Παναιτωλικός 3 3 5-4 13. Ηρακλής 2 3 2-3 14. Athens Καλλιθέα 4 3 3-5 15. Ελλάς Σύρου 4 3 8-13 16. Μαρκό 3 1 3-6 17. Καβάλα 3 1 2-6 18. ΑΕΛ 4 1 4-9 19. Ηλιούπολη 4 0 1-10 20. Αιγάλεω 4 0 1-13

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ, που θα γίνουν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν στις θέσεις 5-8.

*** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Τα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση της League phase είναι τα εξής:

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Ηρακλής - Παναιτωλικός

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό