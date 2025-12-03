Με Οντουμπάτζο δεξιά και Γιόβιτς στην κορυφή της επίθεσης η ΑΕΚ - Οι 11 του ΟΦΗ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena. Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί, Ρέλβας στην άμυνα, τον Οντουμπάτζο δεξιά, τον Πενράις αριστερά, τους Γκρούγιτς-Περέιρα στον άξονα και τους Κοϊτά, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη στην μεσοεπιθετική γραμμή πίσω από τον Γιόβιτς.

Στον πάγκο για την Ένωση: Στρακόσια, Μπαλαμωτής, Πήλιος, Ρότα, Κοσίδης, Ψυρόπουλος, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, Καραργύρης.

Οι 11 του ΟΦΗ

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κριζμάνιτς, Κωστούλας, Σαλσίδο, Χατζηθεοδωρίδης, Ανδρούτσος, Νους, Μπαϊνοβιτς, Λιούις, Θεοδοσουλάκης, Ράκονιατς.

Στον πάγκο είναι οι: Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Καραχάλιος, Φούντας, Γκονζάλες, Χριστόπουλος, Λαμπρόπουλος, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σιτμαλίδης, Καινουργιάκης.