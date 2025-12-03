Σκοράρει ο Γιούριτς με πέναλτι και 1-0 ο Λεβαδειακός κόντρα στη Μαρκό (vid)

Το σκορ για τον Λεβαδειακό κόντρα στη Μαρκό άνοιξε ο Γιούριτς στο 45+1, με τον Βόσνιο φορ να βρίσκει δίχτυα με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Συμελίδης από τον Κυριακίδη.

Δείτε εδώ το γκολ: