Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Σκοράρει ο Γιούριτς με πέναλτι και 1-0 ο Λεβαδειακός κόντρα στη Μαρκό (vid) 03-12-2025 16:14 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Λεβαδειακός Μαρκό 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το σκορ για τον Λεβαδειακό κόντρα στη Μαρκό άνοιξε ο Γιούριτς στο 45+1, με τον Βόσνιο φορ να βρίσκει δίχτυα με ένα πέναλτι που κέρδισε ο Συμελίδης από τον Κυριακίδη. Δείτε εδώ το γκολ: Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Αν όχι ο Ομπράντοβιτς, ποιος; menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Σκοράρει ο Γιούριτς με πέναλτι και 1-0 ο Λεβαδειακός κόντρα στη Μαρκό (vid) SHARE