MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο του στην Σύρο (pic)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν τον κόσμο της ομάδας που στάθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Σύρο.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

«Σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε, η στήριξή σας είναι 𝝡𝝤𝝢𝝖𝝙𝝞𝝟𝝜! Ευχαριστούμε».

 

Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο του στην Σύρο (pic)