Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού στον κόσμο του στην Σύρο (pic)

Οι Πειραιώτες ευχαρίστησαν τον κόσμο της ομάδας που στάθηκε στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Σύρο.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός: «Σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε, η στήριξή σας είναι 𝝡𝝤𝝢𝝖𝝙𝝞𝝟𝝜! Ευχαριστούμε». Σε όποιο γήπεδο και αν παίζουμε, η στήριξή σας είναι 𝝡𝝤𝝢𝝖𝝙𝝞𝝟𝝜! Ευχαριστούμε 🔴⚪️ pic.twitter.com/CaO1xmXck2 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025