Η ξεχωριστή εμφάνιση που θα φορέσει η Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό (pics)

Με μία... special εμφάνιση θα αγωνιστεί η Κηφισιά απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς: