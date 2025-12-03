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Η ξεχωριστή εμφάνιση που θα φορέσει η Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό (pics)

Ποδόσφαιρο
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Με μία... special εμφάνιση θα αγωνιστεί η Κηφισιά απέναντι στον Παναθηναϊκό για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η σχετική ανάρτηση της Κηφισιάς:

 

Η ξεχωριστή εμφάνιση που θα φορέσει η Κηφισιά κόντρα στον Παναθηναϊκό (pics)