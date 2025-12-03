ΠΑΟΚ: Κυκλοφορούν και... εξαφανίζονται τα εισιτήρια με τον Άρη

Τα εισιτήρια του νέου ντέρμπι Θεσσαλονίκης, μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, κυκλοφορούν αύριο (4/12 10:00) και αναμένεται να γίνουν... καπνός.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι την Πέμπτης (04.12) στις 10:00 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων του αγώνα ΠΑΟΚ-Άρης, για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 2025-26, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (07.12) στις 19:30 στο γήπεδο της Τούμπας.

Θύρα Τιμή Παιδικό 1 €40 €5 2, 3 €30 €5 5, 6 €20 €5 4, 4Α €15 – 7, 7Α, 8 €15 €5 VIP, VIPA €150 –

Κανάλια Πώλησης

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