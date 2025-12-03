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Γκολ ο Γιάρεμτσουκ, 2-4 για τον Ολυμπιακό

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιάρεμτσουκ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Ροντινέι, κι έκανε το 2-4 για τον Ολυμπιακό.
Γκολ ο Γιάρεμτσουκ, 2-4 για τον Ολυμπιακό