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Γκολ ο Βερνάρδος μειώνει εκ νέου σε 2-3 η Ελλάς Σύρου

Ποδόσφαιρο
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Ο Βερνάρδος βρέθηκε απέναντι από τον Μπότη και με ψηλοκρεμαστό πλασέ μείωσε σε 2-3
Γκολ ο Βερνάρδος μειώνει εκ νέου σε 2-3 η Ελλάς Σύρου