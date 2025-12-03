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Γκολ ο Γιαζίτσι για το 1-3 του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο
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Ο Γιαζίτσι σημείωσε το 1-3 για τον Ολυμπιακό κόντρα στην Ελλάς Σύρου για το Κύπελλο Ελλάδας.

Δείτε τα προηγούμενα γκολ: Γκολ ο Γιαζίτσι και 1-0 ο Ολυμπιακός στη Σύρο (vid)

Γκολ ο Ταρέμι και 0-2 ο Ολυμπιακός

Αυτογκόλ ο Καλογερόπουλος, μειώνει η Ελλάς Σύρου σε 1-2

Γκολ ο Γιαζίτσι για το 1-3 του Ολυμπιακού