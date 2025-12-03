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Αυτογκόλ ο Καλογερόπουλος, μειώνει η Ελλάς Σύρου σε 1-2

Ποδόσφαιρο
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Η Ελλάς Σύρου μείωσε σε 1-2 με τον Καλογερόπουλο, ο οποίος σημείωσε αυτογκόλ.
Αυτογκόλ ο Καλογερόπουλος, μειώνει η Ελλάς Σύρου σε 1-2