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Γκολ ο Ταρέμι και 0-2 ο Ολυμπιακός

Ποδόσφαιρο
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Ο Ταρέμι διπλασίασε τα τέρματα για τον Ολυμπιακό, φτάνοντας τα 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.
Γκολ ο Ταρέμι και 0-2 ο Ολυμπιακός