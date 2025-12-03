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Τετ-α-τετ Γιάρεμτσουκ-Γκίνη

Ποδόσφαιρο
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Σπουδαία χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, με τον Γιάρεμτσουκ να πλασάρει και τον Γκίνη να την σταματά με το σώμα.
Τετ-α-τετ Γιάρεμτσουκ-Γκίνη