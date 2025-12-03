Φοβερή στιγμή στην Σύρο: Φαντάρος φυλάει σκοπιά και βλέπει τον αγώνα του Ολυμπιακού

Φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει μπαλκόνια και ταράτσες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Ολυμπιακό. Ωστόσο η πιο επική στιγμή, είναι εκείνη με τον φαντάρο που βρίσκεται στην σκοπιά και παρακολουθεί τον αγώνα.