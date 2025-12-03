Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Φοβερή στιγμή στην Σύρο: Φαντάρος φυλάει σκοπιά και βλέπει τον αγώνα του Ολυμπιακού 03-12-2025 13:45 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει μπαλκόνια και ταράτσες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Ολυμπιακό. Ωστόσο η πιο επική στιγμή, είναι εκείνη με τον φαντάρο που βρίσκεται στην σκοπιά και παρακολουθεί τον αγώνα. Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Ένα αριστεροπόδαρο, ball-winninig θηρίο: Ο λίμπερο που μπορεί να απογειώσει τον Φαν Ντόργκελεν στον ΠΑΟ menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Φοβερή στιγμή στην Σύρο: Φαντάρος φυλάει σκοπιά και βλέπει τον αγώνα του Ολυμπιακού SHARE