MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φοβερή στιγμή στην Σύρο: Φαντάρος φυλάει σκοπιά και βλέπει τον αγώνα του Ολυμπιακού

Ποδόσφαιρο
0
Φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλύσει μπαλκόνια και ταράτσες για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ελλάς Σύρου και Ολυμπιακό. Ωστόσο η πιο επική στιγμή, είναι εκείνη με τον φαντάρο που βρίσκεται στην σκοπιά και παρακολουθεί τον αγώνα.

 

 

Φοβερή στιγμή στην Σύρο: Φαντάρος φυλάει σκοπιά και βλέπει τον αγώνα του Ολυμπιακού