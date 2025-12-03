Άρης: Υπέυθυνος στρατηγικού σχεδιασμού ο Βράνος

Προσθήκη στο διοικητικό σχήμα για την ΠΑΕ Άρης, με τον Θωμά Βράνο να αναλαμβάνει καθήκοντα υπέυθυνου στρατηγικού σχεδιασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ:

«Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Θωμά Βράνο στη θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού.

Ο Θωμάς Βράνος αναλαμβάνει ένα νέο ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας της ΠΑΕ ΑΡΗΣ.

Καλωσορίζουμε τον Θωμά Βράνο στο διοικητικό σχήμα της ομάδας μας και προσδοκούμε η γνώση του και η εμπειρία του σε διάφορες διοικητικές καίριες θέσεις να συμβάλλουν στις μελλοντικές μας επιδιώξεις».

Ο Θωμάς Βράνος δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Άρης:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο κ. Καρυπίδη, αλλά και στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ για τον ορισμό μου στη νευραλγική θέση του υπεύθυνου στρατηγικού σχεδιασμού της ομάδας μας.

Ο ΑΡΗΣ ήταν και θα είναι "κομμάτι" της ζωής μου. Η επιλογή αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα και να είστε σίγουροι -διοίκηση και φίλαθλοι- ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιός της, με συνέπεια και ισχυρή παρουσία».