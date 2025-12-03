Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON H «θερμή» υποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ελλάς (pics, vid) 03-12-2025 13:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ελλάς Σύρου Ολυμπιακός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μέσα σε «καυτή» ατμόσφαιρα έγινε νωρίτερα η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ερμούπολης για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στην Ελλάς Σύρου. Οι σχετικές φωτογραφίες και το βίντεο της ΠΑΕ Ολυμπιακός: Η άφιξη της ομάδας μας στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης!#OlympiacosFC #GreekCup pic.twitter.com/ua69sr87cX— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025 🔴⚪️🔥 Η υποδοχή των φιλάθλων μας κατά την άφιξη στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης!#OlympiacosFC #GreekCup pic.twitter.com/lJJyfaHZgr— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 3, 2025 Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ένα αριστεροπόδαρο, ball-winninig θηρίο: Ο λίμπερο που μπορεί να απογειώσει τον Φαν Ντόργκελεν στον ΠΑΟ menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr H «θερμή» υποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ελλάς (pics, vid) SHARE