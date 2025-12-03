H «θερμή» υποδοχή της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ελλάς (pics, vid)

Μέσα σε «καυτή» ατμόσφαιρα έγινε νωρίτερα η άφιξη της αποστολής του Ολυμπιακού στο γήπεδο της Ερμούπολης για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson απέναντι στην Ελλάς Σύρου.