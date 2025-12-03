Παυλίδης: 18ος σκόρερ στον κόσμο μέσα στο 2025 – Ξεπερνά Ρονάλντο και Χάαλαντ!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης διάγει την πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του και το αποδεικνύει με τα γκολ που πετυχαίνει με την Μπενφίκα, αφού το 2025 τον βρίσκει 18ο καλύτερο σκόρερ στον κόσμο, αφήνοντας πίσω του τεράστια ονόματα του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

Ο Έλληνας επιθετικός ξεπερνά παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται στη 19η θέση, αλλά και ο Έρλινγκ Χάαλαντ που ακολουθεί μόλις στην 30η. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι ισοβαθμεί με τον Βίκτορ Γκιόκερες της Άρσεναλ.

Στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας λίστας, με εξαίρεση τους Ερνάντες και Ριβέρα, οι οποίοι αγωνίζονται σε πρωτάθλημα που δεν συμπεριλαμβάνεται στα 100 κορυφαία του κόσμου, δεσπόζουν τα ονόματα των Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι, οι οποίοι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ίντερ Μαϊάμι αντίστοιχα εξακολουθούν να κυριαρχούν στις κορυφαίες στατιστικές κατηγορίες.



Λίγο πιο κάτω, στην 11η θέση, ο Χάρι Κέιν διατηρεί την παρουσία του ανάμεσα στους εκλεκτούς, επιβεβαιώνοντας πως ανήκει σταθερά στους κορυφαίους επιθετικούς του πλανήτη.



Οι 20 κορυφαίοι σκόρερ του κόσμου στο 2025:



1. Κέβιν Ερνάντες – 47 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Ακαντέμια Κιντάνα

2. Χόρχε Ριβέρα – 40 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Μετροπόλιταν

3. Κιλιάν Εμπαπέ – 35 γκολ – Γαλλία – Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)

4. Λιονέλ Μέσι – 35 γκολ – Αργεντινή – Ίντερ Μαϊάμι (ΗΠΑ)

5. Γιόναθαν Ρίβας – 31 γκολ – Κολομβία – Μαγιάγκεζ (Πουέρτο Ρίκο)

6. Ντάρκο Λεμάγιτς – 29 γκολ – Σερβία – RFS (Λετονία)

7. Φάμπιο Αμπρέου – 28 γκολ – Ανγκόλα – Μπεϊζίνγκ Γκουοάν (Κίνα)

8. Παουλίνιο – 27 γκολ – Πορτογαλία – Τολούκα (Μεξικό)

9. Μοχανάντ Άλι – 27 γκολ – Ιράκ – Αλ Σόρτα (ΗΑΕ)

10. Βαλέρι Καζαϊσβίλι – 27 γκολ – Γεωργία – Σαντόνγκ Ταϊσάν (Κίνα)

11. Χάρι Κέιν – 26 γκολ – Αγγλία – Μπάγερν (Γερμανία)

12. Ντενίς Μπουάνγκα – 26 γκολ – Γκαμπόν – Λος Άντζελες FC (ΗΠΑ)

13. Κλάεμιντ Όλσεν – 26 γκολ – Νησιά Φερόε – NSÍ

14. Νικολάς Μαρτίνες – 26 γκολ – Αργεντινή – Μίξκο (Γουατεμάλα)

15. Κρίστιαν Βάργκας – 26 γκολ – Πουέρτο Ρίκο – Καγκούας

16. Μάρτιν Μπουένο – 26 γκολ – Ουρουγουάη – Μίραμαρ (Νέα Ζηλανδία)

17. Βίκτορ Γκιόκερες – 25 γκολ – Σουηδία – Σπόρτινγκ (Πορτογαλία) / Άρσεναλ (Αγγλία)

18. Βαγγέλης Παυλίδης – 25 γκολ – Ελλάδα – Μπενφίκα (Πορτογαλία)

19. Κριστιάνο Ρονάλντο – 25 γκολ – Πορτογαλία – Αλ Νασρ (Σαουδική Αραβία)

20 .Ίβαν Τόνεϊ – 25 γκολ – Αγγλία – Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία)