Γ' Εθνική: ο πρώτος γύρος σε αριθμούς

Ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής 2025-2026 ολοκληρώθηκε στους πέντε από τους έξι ομίλους, καθώς στον 3ο όμιλο των 13 ομάδων απομένει μια ακόμη αγωνιστική. Η ιστοσελίδα της ΕΠΟ καταγράφει όλα όσα έχουν συμβεί έως τώρα, με τη γλώσσα των αριθμών.

Ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος προπορεύεται στον 5ο όμιλο είναι η μοναδική αήττητη ομάδα στη διοργάνωση, από τη στιγμή που η Βέροια έχασε 2-0 στην Καλαμαριά και απώλεσε το δικό της αήττητο σερί. Ο Απόλλων Καλαμαριάς, η Ξάνθη και ο Πανθρακικός έχουν πετύχει 22 γκολ, τα περισσότερα από τις ομάδες στην κατηγορία, αντίθετα, ο Πύργος και η Βέροια έχουν εντυπωσιάσει με τις αμυντικές τους επιδόσεις, καθώς έχουν δεχτεί από τρια μόλις γκολ. Η Ζάκυνθος έχει εννέα νίκες σε έντεκα παιχνίδια, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα, ενώ η Νέα Αρτάκη έχει έξι ισοπαλίες στα έντεκα παιχνίδια που έχει δώσει έως τώρα, περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.

Συνολικά στους 402 ως τώρα αγώνες έχουν επιτευχθεί 929 γκολ και αξιοσημείωτο είναι ότι σε 101 αγώνες, έναν στους τέσσερις δηλαδή, το σκορ ήταν 1-0. Τα περισσότερα γκολ (9) μπήκαν στις 21/09/2025 στο παιχνίδι Πρόοδος Ρωγών - Λαμία 4-5!

Έως τώρα έχουν αγωνιστεί 1722 ποδοσφαιριστές, με μεγαλύτερο εξ’ αυτών, τον τερματοφύλακα της Αλεξάνδρειας, Θανάση Τόλιο, 48 ετών, 11 μηνών και 23 ημερών και μικρότερο, τον Βασίλη Κωνσταντίνου του Θεσπρωτού, 14 ετών, 4 μηνών και 13 ημερών. Ο Παντελής Νάστος της Προόδου Ρωγών είναι ο μοναδικός που έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε ένα ματς, ενώ χατ τρικ έχουν κάνει οι Γρηγόρης Νιφορόπουλος (Παναχαϊκή), Περικής Πυργιώτης (Αστέρας Καρδίτσας), Απόστολος Σαραντίδης (Πανθρακικός), Τζον Παχάρο (Αλεξάνδρεια), Δημήτρης Μάνος (Γιούχτας). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 38χρονος Δημήτρης Κυρτέγος του Ερμή Εξοχής έχει πετύχει τρία γκολ με χτυπήματα φάουλ.

Οι πρώτοι σκόρερ της Γ’ Εθνικής

12 γκολ: Απόστολος Σαραντίδης (Πανθρακικός)

10 γκολ: Κοσμάς Γκέκας (Ξάνθη)

9 γκολ: Ηλίας Ιγνατίδης (Αετός Οφρυνίου)

8 γκολ: Δημήτρης Γιουκούδης (Απόλλων Καλαμαριάς), Μιχάλης Μανιάς (Απόλλων

Καλυθίων), Φλόρενς Κέρι (Ζάκυνθος)