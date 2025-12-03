ΟΦΗ για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία: «Ο κόσμος του ποδοσφαίρου ανήκει σε όλους» (vid)

Σήμερα (03/12) είναι Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και ο ΟΦΗ με ένα υπέροχο βίντεο τιμά την ημέρα.

«Η αγάπη για τον ΟΦΗ μας ενώνει όλους και κάθε φίλαθλος αξίζει να ζήσει την εμπειρία του γηπέδου στο έπακρο!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, τονίζουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στο γήπεδο με άνεση και ασφάλεια.

Μαζί στην ισότητα, στην προσβασιμότητα, στην συμπερίληψη και στο πάθος για την ομάδα.

Γιατί ο κόσμος του ποδοσφαίρου ανήκει σε όλους!», αναφέρεται χαρακτηριστικα.

Η ομάδα της Κρήτης έχει διαμορφώσει ειδικό χώρο στο Παγκρήτιο, ώστε η πρόσβαση στα άτομα με κινητικές δυσκολίες να γίνεται με άνεση και ασφάλεια.