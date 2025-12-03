Κατηγορεί τον Τότι η πρώην γυναίκα του: «Άφησες ένα 6χρονο κορίτσι μόνο του στο σπίτι για να βγεις για δείπνο!» (pic)

Νέες διαστάσεις παίρνει η κόντρα του Φραντσέσκο Τότι με την πρώην γυναίκα του, Ιλάρι Μπλάζι, με την τελευταία να τον κατηγορεί για αμέλεια της 6χρονης κόρης τους, ώστε να βγει για δείπνο!

Σύμφωνα με την ίδια, το 2023 ο εμβληματικός της Ρόμα άφησε το τρίτο παιδί του ζευγαριού, Ιζαμπέλ, μόνο του για πάνω από δύο ώρες στο σπίτι, προκειμένου ο ίδιος να δειπνήσει, με το συγκεκριμένο γεγονός να προκαλεί την οργή της.

Μάλιστα, παραθέτει και φωτογραφία από την συνομιλία τους, στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά: «Φραντσέσκο, μίλησα με την κόρη μας δύο φορές απόψε και μου είπε ότι είναι μόνη στο σπίτι για πάνω από δύο ώρες επειδή έχεις βγει για δείπνο. Είσαι τρελός που αφήνεις ένα 6χρονο κορίτσι μόνο του στο σπίτι;».

Μετά την καταγγελία της Μπλάζι, η Εισαγγελία διερεύνησε την υπόθεση και πριν λίγες ημέρες εισηγήθηκε το κλείσιμο της, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν λόγοι που στοιχειοθετούσαν την κατηγορία, με την πλευρά του Τότι να υποστηρίζει πως είχε προσληφθεί νταντά για την φύλαξη του παιδιού.