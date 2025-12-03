Κεφάτος μετά την δραματική νίκη της Μάντσεστερ Σίτι ο Γκουαρντιόλα: «Έχασα τα μαλλιά μου, στο 1-5 αρχίσατε να γράφετε άρθρα!» (vid)

Μπορεί οι «πολίτες» να είχαν πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα νίκης, φτάνοντας να κερδίζουν με 1-5, ωστόσο η ομάδα του Μάρκο Σίλβα έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στο παιχνίδι, μειώνοντας εώς και σε 4-5!
Το τελευταίο σφύριγμα της λήξης βρήκε τελικά νικήτρια την Μάντσεστερ Σίτι, με τον Πεπ Γκουαρντιόλα να δίνει ρεσιτάλ στις post-game δηλώσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αν εσείς το διασκεδάσατε, εγώ έχασα τα μαλλιά μου», ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους δημοσιογράφους, τονίζοντας:
«Με το 1-5 όλα είχαν τελειώσει, αρχίσατε να γράφετε τα άρθρα… “Η Μάντσεστερ Σίτι επιτέλους επέστρεψε”. Και μετά τα πετάξατε στα σκουπίδια και ξανά από την αρχή».