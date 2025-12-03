Εξ αναβολής ματς στη Νέα Σμύρνη

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει σήμερα τον Ολυμπιακό Β, σε εξ αναβολής ματς της 10ης αγωνιστικής.

Τον Ολυμπιακό Β υποδέχεται σήμερα στις 15:00 ο Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής. Οι «κυανέρυθροι» θέλουν τη νίκη για να πλησιάσουν στη βαθμολογία την πρωτοπόρο Καλαμάτα στους 2 βαθμούς και να παραμείνουν σε τροχιά ανόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους βρίσκονται σε κακό φεγγάρι, έχοντας μόλις μια ισοπαλία στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια. Γι’ αυτό άλλωστε αποτελεί παρελθόν ο Πιτό και χρέη προπονητή σήμερα θα εκτελέσει ο προπονητής της Κ19 Γιώργος Σίμος.

Το παιχνίδι θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το SPORTAL.GR.