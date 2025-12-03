Ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ και βατές αποστολές για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ

Το ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson.

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το κυρίως πιάτο της 4ης στροφής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, με το Άρης-ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει τα βλέμματα.

Το κλάσικο της Θεσσαλονίκης θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στις 21:30, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Πέρα από το γόητρο για το οποίο θα αγωνιστούν και οι δύο ομάδες, ο Άρης θέλει να κάνει το 4 στα 4, για έχει ελπίδες 4άδας, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να μην μπλέξει σε σενάρια, αν και έχει ένα ακόμη παιχνίδι στον θεσμό.

Η ημέρα του Κυπέλλου θα ξεκινήσει από την Ερμούπολη στις 13:30, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό γι’ αυτήν παιχνίδι, που θα έχει χαρακτήρα γιορτής. Ο Λεβαδειακός θέλει να συνεχίσει την τρελή του πορεία και στο Κύπελλο, παίζοντας εκτός έδρας με τη Μαρκό, με στόχο το 4Χ4. Η ΑΕΛ ψάχνει το φάρμακο μέσω του Κυπέλλου, αλλά και την πρώτη της νίκη στη League Phase, υποδεχόμενη τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει το «διπλό» για να μείνει σε τροχιά πλέι οφ.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στις 17:30 στην OPAP Arena, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για την τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 19:30 την Κηφισιά, με στόχο την 3η νίκη, ενώ έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Βόλος – Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:30 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, Cosmote Sport 1

15:00 Athens Kallithea - Καβάλα

15:00 Μαρκό - Λεβαδειακός, Cosmote Sport 2

16:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος, Cosmote Sport 3

17:00 Αστέρας Aktor - Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1

19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Cosmote Sport 2

21:30 Άρης - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός, Cosmote Sport 1