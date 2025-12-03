Ντέρμπι Άρης-ΠΑΟΚ και βατές αποστολές για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα το κυρίως πιάτο της 4ης στροφής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson, με το Άρης-ΠΑΟΚ να συγκεντρώνει τα βλέμματα.
Το κλάσικο της Θεσσαλονίκης θα κλείσει το σημερινό πρόγραμμα στις 21:30, με το ενδιαφέρον να είναι μεγάλο. Πέρα από το γόητρο για το οποίο θα αγωνιστούν και οι δύο ομάδες, ο Άρης θέλει να κάνει το 4 στα 4, για έχει ελπίδες 4άδας, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει τη νίκη για να μην μπλέξει σε σενάρια, αν και έχει ένα ακόμη παιχνίδι στον θεσμό.
Η ημέρα του Κυπέλλου θα ξεκινήσει από την Ερμούπολη στις 13:30, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Ολυμπιακό σε ένα ιστορικό γι’ αυτήν παιχνίδι, που θα έχει χαρακτήρα γιορτής. Ο Λεβαδειακός θέλει να συνεχίσει την τρελή του πορεία και στο Κύπελλο, παίζοντας εκτός έδρας με τη Μαρκό, με στόχο το 4Χ4. Η ΑΕΛ ψάχνει το φάρμακο μέσω του Κυπέλλου, αλλά και την πρώτη της νίκη στη League Phase, υποδεχόμενη τον Ατρόμητο, ο οποίος θέλει το «διπλό» για να μείνει σε τροχιά πλέι οφ.
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον ΟΦΗ στις 17:30 στην OPAP Arena, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για την τετράδα και την απευθείας πρόκριση στα ημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 19:30 την Κηφισιά, με στόχο την 3η νίκη, ενώ έχει να δώσει ακόμα ένα παιχνίδι.
Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
Βόλος – Αιγάλεω 6-0
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου
13:30 Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός, Cosmote Sport 1
15:00 Athens Kallithea - Καβάλα
15:00 Μαρκό - Λεβαδειακός, Cosmote Sport 2
16:00 ΑΕΛ – Ατρόμητος, Cosmote Sport 3
17:00 Αστέρας Aktor - Ηλιούπολη
17:30 ΑΕΚ – ΟΦΗ, Cosmote Sport 1
19:30 Παναθηναϊκός – Κηφισιά, Cosmote Sport 2
21:30 Άρης - ΠΑΟΚ, Cosmote Sport 1
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου
17:00 Ηρακλής – Παναιτωλικός, Cosmote Sport 1