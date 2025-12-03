Επίθεση οπαδών της Νις στους παίκτες μετά από την ήττα - Μπήκαν μέσα στο πούλμαν

Στην γαλλική ομάδα επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, αφού αρκετά μέλη της δεν θέλουν να συνεχίσουν να βρίσκονται στον σύλλογο.

Σκηνές από άλλες εποχές εκτυλίχθηκαν στη Νις, όταν περισσότεροι από 400 οπαδοί της ομάδας επιτέθηκαν στην αποστολή μετά την ήττα με 1-3 από τη Λοριάν, την έκτη διαδοχική σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας είχαν στήσει καρτέρι για το πούλμαν, το σταμάτησαν, μπήκαν μέσα και χτύπησαν, έφτυσαν και έβγαλαν ρατσιστικές διαθέσεις προς τους Ζερεμί Μπογκά και Τερέμ Μοφί.

Οι δύο ποδοσφαιριστές έχουν ήδη ενημερώσει πως δεν θέλουν να συνεχίσουν στον σύλλογο, ενώ και ο προπονητής Φρανκ Χέις σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο παραίτησης μετά τα επεισόδια.

Η διοίκηση της Νις επιβεβαίωσε τα γεγονότα με επίσημη ανακοίνωση, καταδικάζοντας έντονα τις επιθέσεις, ενώ αντίδραση υπήρξε και από την Ένωση Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Γαλλίας, που ζήτησε αυστηρές κυρώσεις.