Τουλάχιστον 4-5 ενδεκαδάτες απουσίες ο Παναθηναϊκός σε όλα τα ματς του Μπενίτεθ

Οκτώ ματς ο Ισπανός στον Παναθηναϊκό, με ρόστερ που δεν έχει επιλέξει, έχοντας συγκεκριμένες και σημαντικές «κακοτεχνίες» στη δομή του, αλλά κυρίως με τεράστια προβλήματα σε κάθε μία αναμέτρηση που κλήθηκε να δώσει.

Η ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ, ξύπνησε την ιδιότητα των περισσότερων Ελλήνων φιλάθλων: Την προπονητική γνώση. Ο Ράφα Μπενίτεθ δέχτηκε κριτική για τις επιλογές του, σε ένα ματς που τα ατομικά λάθη ήταν αυτά που στοίχισαν στην ομάδα του. Αντίθετα ο προπονητής της ΑΕΚ πήρε τα εύσημα, παρότι είδε τη δική του ομάδα από 0-2 και με παίκτη παραπάνω να ισοφαρίζεται στο 90’.

Αυτή είναι η ζωή των προπονητών, όσο μεγάλα ονόματα κι αν κουβαλούν. Ειδικά σε μια χώρα με τα ακραία ποδοσφαιρικά συναισθήματα που έχει η Ελλάδα. Υπάρχει όμως κι ένα «αλλά».

Αφορά τα ελαφρυντικά που πρέπει διαρκώς να αναφέρουμε για τον Μπενίτεθ, ακόμη κι αν ο ίδιος δεν τα θέλει και δεν τα ζητάει. Μην ξεχνάμε πως είναι κάτι παραπάνω από ένα μήνα στον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει 8 ματς, απ’ τα οποία νίκησε τα 6. Στο Βόλο η ήττα ήταν «μαγική εικόνα», ενώ με την ΑΕΚ έγιναν όσα είδαν όλοι σε επίπεδο ατομικών λαθών. Τα οποία κανείς τεχνικός δεν μπορεί να προβλέψει.

Συγχρόνως, ο 65χρονος είναι ο μόνος προπονητής του Big-4 που δεν έχει το ρόστερ που ο ίδιος επέλεξε. Δουλεύει με μια ομάδα που βρήκε και με έμψυχο υλικό που υπάρχει κοινή διαπίστωση για τα δομικά του προβλήματα και τις ελλείψεις σε ποιοτικές λύσεις. Στοιχεία που από Ιανουάριο θα προσπαθήσουν να διορθώσουν οι «πράσινοι».

Πέρα απ’ αυτά, είναι και τα δεδομένα που συνάντησε ο Μπενίτεθ ή προέκυψαν στην πορεία. Σε κάθε ένα απ’ τα 8 ματς που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός με τον Ισπανό στον πάγκο του, είχε τουλάχιστον τέσσερις-πέντε απουσίες ενδεκαδάτων ποδοσφαιριστών. Δεν απουσίαζαν απλά κάποιες λύσεις για βάθος στο rotation, αλλά παίκτες που η λογική τους θέλει να ξεκινούν στο βασικό σχήμα.

Σε πέντε απ’ τα οκτώ ματς, μάλιστα, χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού. Άρα πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που υπάρχουν, είναι κι αυτή μια παράμετρος που έπαιξε το ρόλο της. Τόσο για τη μικρότερη δυναμική, όσο και για τη δυσκολία στο «φρεσκάρισμα» της ομάδας από αγώνα σε αγώνα.

Αναλυτικά οι απουσίες του Παναθηναϊκού επί Ράφα Μπενίτεθ:

Παναθηναϊκός – Asteras AKTOR (Super League)

Εκτός: Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς.

Τραυματισμός: Στο 11’ του αγώνα ο Καλάμπρια έγινε αναγκαστική αλλαγή και έμεινε για εβδομάδες εκτός δράσης.

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (Κύπελλο)

Εκτός: Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Καλάμπρια.

Τραυματισμός: Ο Σάντσες αντιμετώπισε πρόβλημα στη διάρκεια του πρώτου μέρους και αντικαταστάθηκε στο 46’.

Βόλος – Παναθηναϊκός (Super League)

Εκτός: Σάντσες, Πελίστρι, Μπακασέτας, Ντέσερς, Καλάμπρια.

Μάλμε – Παναθηναϊκός (Europa League)

Εκτός: Σάντσες, Πελίστρι, Ντέσερς, Καλάμπρια.

Τραυματισμός: Ο Σφιντέρσκι αισθάνθηκε βαρύ το πόδι του και στο 46’ αντικαταστάθηκε.

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ (Super League)

Εκτός: Σάντσες, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ, Ντέσερς, Κώτσιρας, Καλάμπρια.

Τραυματισμός: Στο 50’ τραυματίστηκε ο Κυριακόπουλος και αντικαταστάθηκε.

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός (Super League)

Εκτός: Ντραγκόφσκι, Ντέσερς, Πελίστρι, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Τζούρισιτς.

Τραυματισμοί: Ο Τσιριβέγια έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 42’, ενώ τραυματίστηκε και ο Λαφόν που έπαιξε μόνο στο πρώτο ημίχρονο και αντικαταστάθηκε.

Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς (Europa League)

Εκτός: Πελίστρι, Σάντσες, Κυριακόπουλος, Λαφόν, Σιώπης.

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (Super League)

Εκτός: Πελίστρι, Κυριακόπουλος, Λαφόν, Σάντσες.