Μόντριτς: «Τον κοιτούσαμε σαν μικρά παιδιά όταν ήρθε στην Ρεάλ»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Ζινεντίν Ζιντάν ο Λούκα Μόντριτς σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ο Λούκα Μόντριτς μίλησε για την περίοδο που ο Ζιντάν ήταν προπονητής στην Ρεάλ Μαδρίτης και το γεγονός ότι πήραν 3 Champions League στην σειρά.

Ακόμη ο Κροάτης τόνισε πως ο Γάλλος τεχνικός έχει μια ξεχωριστή αύρα και γνωρίζει το ποδόσφαιρο σε βάθος.

«Το να κατακτήσουμε 3 Τσάμπιονς Λιγκ στη σειρά με τον Ζιντάν ήταν απίστευτο. Τον κοιτούσαμε σαν μικρά παιδιά όταν ήρθε. Ως βοηθός του Αντσελότι ήταν πιο συγκρατημένος, αλλά ως πρώτος προπονητής ήταν φανταστικός.

Έχει μια ξεχωριστή αύρα και γνωρίζει το ποδόσφαιρο σε βάθος. Ήξερε ακριβώς τι χρειαζόταν η ομάδα.

Είδε την ποιότητα, είχε απαιτήσεις, έκανε πολλές αλλαγές στη σύνθεση και εμπιστευόταν όλους. Η περίοδός του ήταν ξεχωριστή».