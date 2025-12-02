ΑΕΚ: Με Καραργύρη - Ψυρόπουλο η αποστολή για ΟΦΗ

Ώρα Κυπέλλου για την ΑΕΚ που αύριο (Τετάρτη 3/12) υποδέχεται τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 4η αγωνιστική της League Phase. Πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο η Ένωση θα κατέβει με αρκετές απουσίες...

Ο Μάρκο Νίκολιτς, λόγω των περιορισμένων επιλογών θα έχει μαζί του στην αποστολή και δυο παιδιά από την Κ19, τους Ζώη Καραργύρη - Σταύρο Ψυρόπουλο.Ο Καραργύρης, όπως είχαμε γράψει σε σχετικό αφιέρωμα,, ειναι 18 ετών και μετρά 13 συνολικά τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα υποδομών της Super League με την Κ19 ενώ ο Ψυρόπουλος είναι επίσης 18 ετών και παίζει κεντρικός αμυντικός (ύψος 1,85, είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες) .

Ειναι δυο παιδιά που βρίσκονται στο γκρουπ εκείνο που ανεβαίνουν σε σταθερή βάση και προπονούνται με την πρώτη ομάδα και αυριο θα βρίσκονται στην αποστολή. Μια αποστολή που όπως προείπαμε θα έχει αρκετές απουσίες. Εκτός είναι οι τραυματίες Κουτέσα, Πιερό, Ζίνι, ο Ελίασον που βρίσκεται σε φάση επανόδου, ο Μάνταλος που αποκόμισε πρόβλημα από το ματς της Λεωφόρου και ο Μαρίν που αποβλήθηκε.