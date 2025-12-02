Με τον Χάαλαντ να σκοράρει και να γράφει ιστορία, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε τα εύκολα-δύσκολα, πέρασε με 4-5 από το Craven Cottage κόντρα στην Φούλαμ και πλησίασε στο -2 από την κορυφή με αγώνα περισσότερο.

Έβρεχε για ακόμα μια φορά στο Λονδίνο, έβρεχε και γκολ στο γήπεδο της Φούλαμ, η οποία αν και βρέθηκε να χάνει με 1-5, έφερε το ματς στο 4-5 και άγχωσε για τα καλά την Μάντσεστερ Σίτι, η οποία στο τέλος… άντεξε. Έτσι, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πήγε στους δύο πόντους από την πρωτοπόρο, Άρσεναλ, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο. Έγραψε ιστορία ο Χάαλαντ, που έφτασε τα 100 γκολ σε 111 παιχνίδια στην Premier League και έγινε ο πιο «γρήγορος» που το καταφέρνει.

Στο 6’ ο Νορβηγός είχε δοκάρι στο τετ-α-τετ μετά την πάσα του Φόντεν αλλά στο 17’ εκτέλεσε το Λένο μέσα από την περιοχή μετά το γύρισμα του Ντοκού και έσπασε το ρεκόρ του Άλαν Σίρερ (0-1). Στο 27’ ο Νορβηγός έγινε δημιουργός βγάζοντας μόνο του τον Ράιντερς, που τελείωσε τη φάση με όμορφο τσίμπημα, για να γράψει το 0-3 με τηλεκατευθυνόμενο πλασέ του Φόντεν στο παραθυράκι. Το 1-3 ήταν το σκορ του πρώτου μέρους καθώς ο Σμιθ-Ρόου με όμορφη κεφαλιά μετά τη σέντρα του Γουίλσον, νίκησε τον Ντοναρούμα.

Αν κάποιος είχε θεωρήσει ότι οι ομάδες θα φρενάρουν στην επανάληψη, συνθέθηκε με τον «κουβά». Στο 48’ ο Φόντεν βρήκε και πάλι δίχτυα, αυτή τη φορά μετά από ασίστ του Χάαλαντ πετυχαίνοντας για δεύτερο σερί ματς δύο γκολ (1-4) και στο 54’ ο Ντοκού προσπάθησε για το πλασέ αλλά ο Μπέργκε χρεώθηκε το αυτογκόλ για το 1-5 και σε εκείνο το σημείο δύσκολα θα μπορούσε κανείς να φανταστεί τι θα ακολουθήσει.

Στο 57’ ο Ιγουόμπι με φαλτσαριστό σουτ εκτός περιοχής βρήκε τη γωνία για 2-5 και στη συνέχεια ο Τσουκουέζε με δύο εξαιρετικά σουτ σε 5 λεπτά [73’, 78’] έφερε το ματς στο γκολ και χάρισε ένα φινάλε… ροντέο, με την Σίτι [είχε νέο δοκάρι με τον Χάαλαντ στο 70’ αυτή τη φορά με κεφαλιά] να αποφεύγει το έμφραγμα και να φτάσει στη σημαντική νίκη. Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα η Έβερτον συνέχισε την ανοδική πορεία καθώς πέρασε από την Μπόρνμουθ με γκολ του Γκρίλις (0-1).