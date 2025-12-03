«Θέλει» Ινάτσιο τον Ιανουάριο η Μπαρτσελόνα

Προ των πυλών για την απόκτηση του Γκονσάλο Ινάτσιο από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου είναι η Μπαρτσελόνα.

Ο Χάνσι Φλικ φαίνεται πως θέλει τον Γκονσάλο Ινάτσιο, με τους Καταλανούς να δίνουν τα 50 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να τον αποκτήσει τον Γενάρη.

Όλα αυτά βάση της «A Bola», τονίζοντας πως οι Καταλανοί έχουν στόχο την απόκτηση του 24χρονου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος έχει ρήτρα εξαγοράς από τα «λιοντάρια» στα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φλικ φέρεται να παρακολουθεί τον Πορτογάλο διεθνή στόπερ, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα».